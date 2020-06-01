Сегодня в Киеве минировали мост Метро, ​​фото: патрульная полиция Киева

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Ракурс

Минер столичного моста Метро не предъявлял каких-то конкретных требований, были лишь «бессвязные вещи».

Мужчина находился в очень возбужденном состоянии. Правоохранители задержали его, применив служебную собаку. Об этом начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал журналистам на брифинге после задержания минера.

После осмотра взрывотехниками оказалось, что на самом деле взрывчатки при нем не было. Это был муляж с баллоном, проводами и землей. Поэтому было возбуждено уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса (ложное сообщение о минировании). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Всего в полицейской операции были задействованы до 300 сотрудников полиции и 100 военнослужащих Нацгвардии, а также два речных катера, бронетехника и патрульные авто. После завершения проверки на мосту Метро было запущено движение транспорта.

По словам Крищенко, задержанный мужчина прописан в городе Вишневое Киево-Святошинского района Киевской области. Никаких серьезных правонарушений у него нет, есть только два незначительных административных правонарушения (незаконная торговля). Визуально он не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, однако пока еще нет результатов тестов.

Крищенко отметил, что у задержанного проблемы в семейном плане с родственниками, а также находится на лечении мать и ему негде жить. Однако конкретных требований от него не поступало. Задержанному оказывают помощь врачи.

Также Крищенко опроверг сообщения, что задержанный якобы требовал встречи с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

В то же время журналисты высказывали предположение, что сегодняшние события на мосту Метро в Киеве — не случайность и могут быть только информповодом для отвлечения внимания от других скандальных событий.

В частности, именно сегодня в 15.00 комитет Верховной Рады должен был заслушать отчет Авакова по недавним резонансным преступлениям в Кагарлыке, где полицейские пытали и насиловали людей, а также в Броварах, где около сотни человек устроили перестрелку посреди жилого квартала. Однако, по данным СМИ, Аваков на заседание комитета не явился.

В пятницу непосредственно на заседании Верховной Рады глава МВД должен доложить нардепам о расследовании указанных выше громких дел, которые бросают тень на правоохранительные органы.

При этом в Раде уже собирают подписи за рассмотрение вопроса об отставке Авакова.

Сегодняшняя «молниеносная спецоперация» подчиненных Авакова может быть использована для реанимирования репутации Нацполиции.

Напомним, информация о минировании моста Метро поступила к правоохранителям около 14.00.