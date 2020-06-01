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Ракурс
Мост Метро угрожает взорвать неизвестный. Фото: «Киев оперативный» в Facebook

Мост Метро в Киеве угрожает взорвать неизвестный, в столице ввели спецоперацию «Гром» (ФОТО, ВИДЕО)

1 июн 2020, 14:48
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В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост Метро.

Около 14.10 на мост Метро начали срочно стягивать различные службы. Периметр вокруг моста окружила полиция, все автомобили правоохранители отправляют в объезд. Об этом сообщает сообщество «Киев оперативный» в Facebook.

По неофициальной информации, на мосту стоит неизвестный с пакетом, из которого тянется провод до пульта в руке. В столице ввели специальную полицейскую операцию «Гром».

Мост Метро угрожает взорвать неизвестный. Фото: dtp.kiev.ua. в Facebook

Позже в социальных сетях появилось фото мужчины, который якобы заблокировал движение по мосту и угрожает его взорвать. В руках нарушителя провод, который тянется к предмету, похожему на газовый баллон.

Неизвестный на мосту. Фото: Stanislav Yanchenko в Facebook



Тем временем метрополитен Киева на своей странице в Facebook сообщил, что по техническим причинам красная линия работает от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная» и от станции «Лесная» до станции «Дарница». Сейчас проводится проверка.

Напомним, что 18 сентября 2019 года 42-летний Алексей Белько угрожал взорвать мост Метро в столице. Он с оружием заблокировал движение по мосту и сбил полицейский дрон. Впоследствии нарушитель сдался полиции.

Источник: Ракурс


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