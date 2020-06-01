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Владимир Зеленский, фото: Офис президента

«Пленки Порошенко»: Зеленский призвал не втягивать Украину в президентские выборы в США

1 июн 2020, 14:39
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал не втягивать Украину в избирательную гонку в США, где осенью этого года должны состояться выборы президента.

Зеленский заявил об этом в интервью британскому изданию The Telegraph, которое дал через сервис интернет-телефонии Skype.

Речь идет об обнародованных недавно народным депутатом Андреем Деркачем аудиозаписях якобы телефонных разговоров между пятым президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом, который сегодня является одним из лидеров президентской избирательной кампании в Соединенных Штатах.

Зеленский опасается, что этот инцидент может подорвать двухпартийную поддержку Украины в США.

Зачем нужно снова втягивать в это Украину? — подчеркнул Зеленский. — Сейчас мы имеем двухпартийную поддержку в США как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента.

Президент добавил, что эти аудиозаписи «не являются приоритетом». По словам Зеленского, прежде всего его в этой ситуации интересует не сам разговор, а факт прослушивания разговоров бывшего президента Украины.



Меня интересует только то, как можно было подслушать, записать на пленку Администрацию президента Украины, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Деркач 19 мая обнародовал аудиозаписи якобы разговоров между Байденом и Порошенко, на которых, в частности, говорилось об отставке украинского генпрокурора Виктора Шокина в обмен на финансовую помощь со стороны США.


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