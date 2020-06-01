Педоса назначили замглавы Нацполиции. Фото: Нацполиция

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Перестрелка в Броварах, которая произошла 29 мая, стала причиной отстранения от должности начальника главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педоса. Но прошло три дня и его взяли на новую должность в Нацполиции.

Теперь Педос стал заместителем главы Нацполиции Игоря Клименко. Об этом сообщил сам глава ведомства 1 июня, передает «Укринформ».

По словам Клименко, Педос будет отвечать за институт дознания на территории западно-центрального округа. Что касается других сотрудников Нацполиции Винницкой области, которые также были отстранены от должностей после событий на Киевщине, то в отношении них продолжается служебное расследование.

Отметим, еще несколько дней назад Педоса отстранили от должности «за грубые просчеты в службе» после того, как стало известно, что одной из сторон вооруженного конфликта в Броварах были нанятые титушки из Винницкой области. В частности, его обвинили в том, что автобус с вооруженными людьми был пропущен при выезде из области. Его заместителя, начальника уголовной полиции и руководителя оперативной службы, уволили с занимаемых должностей.

Нацполицию Винничины сегодня возглавил полковник Иван Ищенко, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее он работал заместителем начальника полиции Одесской области, а общий стаж работы в правоохранительных органах составляет 18 лет. При этом СМИ пишут, что в мае 2014 года во время столкновений в Одессе Ищенко поддерживал пророссийских граждан.

Как сообщалось, по состоянию на 1 июня арестованы 20 участников вооруженного конфликта в Броварах. Меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога им избрал Броварской городской райсуд.