Разумков рассказал, уйдет ли в отставку правительство Шмыгаля

https://racurs.ua/n139078-razumkov-nazval-konspirologiey-sluhi-o-vozmojnoy-otstavke-kabmina-shmygalya.html

Ракурс

Отставка правительства Дениса Шмыгаля сейчас не обсуждается в Верховной Раде. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слухи о возможной полной перезагрузке Кабмина осенью, в частности, учитывая представленную нардепам недоработанную и поверхностную Программу деятельности правительства, которую «отфутболили» уже два комитета Рады, назвав документ подчиненных Шмыгаля «рефератом».

Решение об одобрении или отклонении программы действий правительства принимает Верховная Рада. Мы будем рассматривать этот вопрос на пленарном заседании. Однако, если мы с вами говорим о взаимосвязанных вещах — отставках, не отставках, программах, то этот вопрос не соответствует действительности. Сегодня вопрос об отставке правительства не стоит. Если честно, то я об этом и не особо слышал где-то. Конспирология бывает разная. Но я не думаю, что сегодня есть смысл об этом говорить, — отметил Разумков.

Напомним, недавно Программу деятельности Кабмина «отфутболил» второй комитет Верховной Рады — комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Нардепы посоветовали отправить программу на доработку.