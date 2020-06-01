Разумков розповів, чи треба відправляти у відставку уряд Шмигаля

https://racurs.ua/ua/n139078-razumkov-nazvav-konspirologiieu-chutky-pro-mojlyvu-vidstavku-uryadu-shmygalya.html

Ракурс

Відставка уряду Дениса Шмигаля нині не обговорюється у Верховній Раді. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков у відповідь на прохання журналістів прокоментувати чутки щодо можливого повного перезавантаження Кабміну восени, зокрема, зважаючи на представлену нардепам недопрацьовану і поверхневу Програму діяльності уряду, яку «відфутболили» вже два комітети Ради, назвавши документ «рефератом».

Рішення щодо схвалення або відхилення програми дій уряду приймає Верховна Рада. Ми розглядатимемо це питання на пленарному засіданні. Однак, якщо ми з вами говоримо про пов’язані речі — відставки, не відставки, програми, то це питання не відповідає дійсності. Сьогодні питання про відставку уряду не стоїть. Якщо чесно, то я про це і не особливо чув десь. Конспірологія буває різна. Але я не думаю, що сьогодні є сенс про це говорити, — зазначив Разумков.

Нагадаємо, нещодавно Програму діяльності Кабміну «відфутболив» другий комітет Верховної Ради — комітет із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Нардепи порадили відправити програму на доопрацювання.