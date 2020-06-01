Андрій Єрмак оприлюднив свою декларацію. Фото: liga.net

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Андрій Єрмак, голова Офісу президента України, подав декларацію за минулий рік.

У 2019 році Єрмак отримав 256 тис. грн доходу від підприємницької та адвокатської діяльності. Під час роботи в адвокатському об'єднанні «Міжнародна правнича компанія» і однойменному ТОВ, голова ОПУ отримав 102 тис. 559 грн зарплати. Ще 151 тис. грн він заробив підприємництвом. Єрмак є власником корпоративних прав в обох компаніях, він же є директором ТОВ «Міжнародна правнича компанія». Декларація чиновника розміщена на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Також високопосадовець отримав 1,3 тис. грн гонорару в «Медійній групі європейського партнерства» та 1 тис. грн від відчуження цінних паперів.

Глава Офісу президента є власником квартири в Києві площею 107,8 кв. м, а в березні 2020 року купив елітний Mercedes-Benz S350 2019 року випуску. За престижне авто державний службовець заплатив 3 млн 203 тис. 393 грн. Також, Єрмак з 2015 року користується автомобілем Toyota Camry, який належить Андрію Єрошову.

Велику суму коштів чиновник зберігає готівкою. Він задекларував 347 тис. дол. і 50 тис. євро. На рахунках в «ОТП Банку» і «Кредобанку» зберігається 26 тис. 803 і 609 грн відповідно.

Єрмак володіє частками у низці компаній: «Інтерпромфінанс Україна» (10% корпоративних прав), «Інтерпромфінанс-Безпека» (50%), «Гарнет Інтернешнл Медіа Груп» (99%), «Ер Пі Ай» (100%), «Міжнародна фармацевтична група» (50%), «Віссон Юкрейн Технолоджіс» (0,01%), «Віссон Лімітед» (99%) і «Ама Віжн» (33,33%). До слова, 90% ЗАТ «Інтерпромфінанс Україна» належать близькому до Кремля російському бізнесменові Рахаміму Емануїлову.

Також колишній радник Зеленського є кінцевим бенефіціаром асоціації «Українсько-грузинське співробітництво у сфері іноземного інвестування», ТОВ «М.Е.П» та ТОВ «Українсько-грузинська медійна компанія». Більше зазначених компаній займаються виробництвом фільмів та продукції для ТБ.

Нагадаємо, один із лідерів партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук вказав у декларації фрагмент першої в історії людства друкованої книги — Біблії Йоганеса Гутенберга.