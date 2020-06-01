Андрей Ермак обнародовал свою декларацию. Фото: liga.net

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Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, подал декларацию за прошлый год. Среди прочего в документе указана и доля в российском бизнесе.

Ермак владеет долями в ряде компаний: «Интерпромфинанс Украина» (10%корпоративных прав), «Интерпромфинанс-Безопасность» (50%), «Гарнет Интернешнл Медиа Групп» (99%), «Эр Пи Ай» (100%), «Международная фармацевтическая группа» (50%), «Виссон Юкрейн Технолоджис» (0,01%), «Виссон Лимитед» (99%) и «Ама Вижн» (33,33%). Именно 90% ЗАО «Интерпромфинанс Украина» принадлежат близкому к Кремлю российскому бизнесмену Рахамиму Эмануилову.

В 2019 году Ермак получил 256 тыс. грн дохода от предпринимательской и адвокатской деятельности. Во время работы в адвокатском объединении «Международная юридическая компания» и одноименному ООО, председатель ОПУ получил 102 тыс. 559 грн зарплаты. Еще 151 тыс. грн он заработал предпринимательством. Ермак является владельцем корпоративных прав в обеих компаниях, он же является директором ООО «Международная юридическая компания». Декларация чиновника размещена на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Также чиновник получил 1,3 тыс. грн гонорара в «Медийной группе европейского партнерства» и 1 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг.

Глава Офиса президента является владельцем квартиры в Киеве площадью 107,8 кв. м, а в марте 2020 года купил элитный Mercedes-Benz S350 2019 года выпуска. За престижное авто государственный служащий заплатил 3 млн 203 тыс. 393 грн. Также, Ермак с 2015 года пользуется автомобилем Toyota Camry, который принадлежит Андрею Ерошову.

Большую сумму средств чиновник хранит наличными. Он задекларировал 347 тыс. долл. и 50 тыс. евро. На счетах в «ОТП Банке» и «Кредобанке» хранится 26 тыс. 803 и 609 грн соответственно.

Также бывший советник Зеленского является конечным бенефициаром ассоциации «Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования», ООО «М.Е.П» и ООО «Украинско-грузинская медийная компания». Большее количество указанных компаний занимаются производством фильмов и продукции для ТВ.

Напомним, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук указал в декларации фрагмент первой в истории человечества печатной книги — Библии Йоганеса Гутенберга.