Инцидент произошел около полуночи, фото: PxHere

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Стрельба в Киево-Святошинском районе Киевской области произошла минувшей ночью с участием 34-летнего бывшего работника полиции.

Причиной инцидента стала ссора между одним из прохожих и водителем с признаками алкогольного опьянения по поводу неправильной парковки его автомобиля. Ссора переросла в драку, позже водитель достал пистолет и сделал из него несколько хаотичных выстрелов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Информация о стрельбе поступила к правоохранителям около полуночи от жителей города Вишневое.

Стрелок добровольно отдал прибывшим на вызов полицейским оружие, оказавшееся травматическим пистолетом. На месте инцидента изъяты гильзы. Оружие направили на экспертизу.

Участникам конфликта также вызвали скорую помощь. После осмотра медиками они покинули медицинское учреждение.

Со злоумышленником работают следователи. Участников инцидента направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести причиненных телесных повреждений.

По этому инциденту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

В полиции отмечают, что хулигана ранее уволили из полиции за ряд нарушений, среди которых, в частности, было управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, недавно в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка, в результате которой правоохранители арестовали более 30 человек.