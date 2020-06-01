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Погода в Украине. Фото: Pexels

Погода в Украине: синоптики предупреждают о шквальном ветре в Киеве и области (КАРТА)

1 июн 2020, 13:31
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Погода в Киеве сегодня будет никак не летней, хоть на календаре уже 1 июня. К дождям в столице добавится штормовой ветер.

Синоптики предупреждают, что порывы ветра в Киеве и Киевской области сегодня достигнут 15−18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сильный ветер в столице будет до конца текущих суток. Такие порывы соответствуют первому уровню опасности. Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Отметим, сегодня в Киеве и области в течение дня и ночи ожидаются дожди. Температура днем поднимется до +12−14°, а ночью будет 9−11° тепла. Дожди накроют и другие области Украины.



Погода в Украине. Карта: Гидрометцентр

Напомним, май 2020 года оказался самым холодным в новом тысячелетии, а метеорологическое лето в Киев так и не пришло. Среднемесячная температура воздуха в прошлом месяце составила 12,4° тепла, что на 2,8° ниже климатической нормы. Также 30 мая в Киеве выпало рекордное количество осадков.


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