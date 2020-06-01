Погода в Україні. Фото: Pexels

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Погода у Києві сьогодні буде не літньою, хоч на календарі вже 1 червня. До дощів у столиці додасться штормовий вітер.

Синоптики попереджають, що пориви вітру в Києві та Київській області сьогодні досягнуть 15−18 м/с. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Сильний вітер у столиці не вщухатиме до кінця поточної доби. Такі пориви відповідають першому рівню небезпеки. Рятувальники закликали бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Зазначимо, що сьогодні в Києві й області протягом дня і ночі очікуються дощі. Температура вдень підніметься до +12−14°, а вночі буде 9−11° тепла. Дощі накриють і інші області України.

Нагадаємо, травень 2020 року виявився найхолоднішим у новому тисячолітті, а метеорологічне літо у Київ так і не прийшло. Середньомісячна температура повітря в минулому місяці склала 12,4° тепла, що на 2,8° нижче кліматичної норми. Також 30 травня у Києві випала рекордна кількість опадів.