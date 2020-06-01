Арест стрелков в Броварах. Фото: Арсен Аваков

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Перестрелку в Броварах, которая произошла 29 мая, продолжают расследовать правоохранительные органы. По состоянию на 1 июня арестованы 20 участников вооруженного конфликта.

Меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней им избрал Броварской городской райсуд. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Всем стрелкам избрана мера пресечения без права внесения залога. По словам Авакова, еще одно судебное заседание по избранию меры пресечения состоится сегодня, в 10.00.

Кроме того, правоохранители заочно сообщили о подозрении в совершении преступления еще двум участникам перестрелки, так как их еще не задержали. Аваков уточнил, что следствие продолжается, дальше избирать меру пресечения будут организаторам вооруженного конфликта.

Всего правоохранители арестовали более 30 стрелков, 23 из них объявили о подозрении. Суд проводил судебные заседания об избрании меры пресечения на выходных, 30 и 31 мая.

Напомним, 29 мая в Броварах на Киевщине произошла стрельба с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. Одна из групп привела местных «титушек», другая — завезла наемников из Винницы.

Большинству задержанных стрелков объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Однако Аваков обещал, что будут также подозрения в покушении на убийство.