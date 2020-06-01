Снег в Карпатах. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

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Ракурс

Карпаты в первый день лета засыпает снегом.

В частности, снегопады фиксируются на горе Поп Иван Черногорский, расположенной на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Об этом 1 сегодня сообщил пользователь Василий Фицак на собственной странице в Facebook.

В первый день календарного лета, думал будет хотя бы градус тепла, но температура 0° и падает снег, — говорится в сообщении пользователя.

Тем временем Черногорский поисково-спасательный пост в Facebook добавил, что по состоянию на сегодняшнее утро на горе Поп Иван Черногорский облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер фиксируется северо-западный со скоростью 6 м/с. На столбиках термометров 0° по Цельсию.

Напомним, вчера на высокогорье Карпат тоже падал снег, а видимость была ограничена до 20 м. Фиксировались порывы ветра до 20 м/c, а температура воздуха была 4° мороза.