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Ракурс
Снег в Карпатах. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

Пора доставать лыжи: в Карпатах в первый день лета свирепствуют снегопады (ФОТО)

1 июн 2020, 09:12
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Карпаты в первый день лета засыпает снегом.

В частности, снегопады фиксируются на горе Поп Иван Черногорский, расположенной на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Об этом 1 сегодня сообщил пользователь Василий Фицак на собственной странице в Facebook.

В первый день календарного лета, думал будет хотя бы градус тепла, но температура 0° и падает снег, — говорится в сообщении пользователя.

Тем временем Черногорский поисково-спасательный пост в Facebook добавил, что по состоянию на сегодняшнее утро на горе Поп Иван Черногорский облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер фиксируется северо-западный со скоростью 6 м/с. На столбиках термометров 0° по Цельсию.

Снег в Карпатах. Фото: Vasyl Fitsak в Facebook

Снег в Карпатах. Фото: Vasyl Fitsak в Facebook



Снег в Карпатах. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

Напомним, вчера на высокогорье Карпат тоже падал снег, а видимость была ограничена до 20 м. Фиксировались порывы ветра до 20 м/c, а температура воздуха была 4° мороза.

Источник: Ракурс


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