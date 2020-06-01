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Ракурс
Сніг у Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook

Пора діставати лижі: в Карпатах у перший день літа лютують снігопади (ФОТО)

1 чер 2020, 09:12
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Карпати в перший день літа засипає снігом.

Зокрема, снігопади фіксуються на горі Піп Іван Чорногірський, що розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Про це 1 сьогодні повідомив користувач Василь Фицак на власній сторінці у Facebook.

В перший день календарного літа, думав буде хоча би градус тепла, але температура 0° і падає сніг, — йдеться в повідомленні користувача.

Тим часом Чорногірський пошуково-рятувальний пост у Facebook додав, що станом на сьогоднішній ранок на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, а видимість обмежена до 50 м. Вітер фіксується північно-західний зі швидкістю 6 м/с. На стовпчиках термометрів 0° за Цельсієм.

Сніг у Карпатах. Фото: Vasyl Fitsak у Facebook

Сніг у Карпатах. Фото: Vasyl Fitsak у Facebook



Сніг у Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook

Нагадаємо, вчора на високогір’ї Карпат теж падав сніг, а видимість була обмежена до 20 м. Фіксувалися пориви вітру до 20 м/c, а температура повітря була 4° морозу.

Джерело: Ракурс


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