Арешт стрільців в Броварах. Фото: Арсен Аваков

https://racurs.ua/ua/n139054-perestrilka-v-brovarah-areshtovani-20-strilciv-na-cherzi-organizatory-zlochynu.html

Ракурс

Перестрілку в Броварах, яка сталася 29 травня, продовжують розслідувати правоохоронні органи. Станом на 1 червня заарештовані 20 учасників збройного конфлікту.

Запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 діб їм обрав Броварської міський райсуд. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

Усім стрільцям обрано запобіжний захід без права внесення застави. За словами Авакова, ще одне судове засідання щодо обрання запобіжного заходу відбудеться сьогодні, о 10.00.

Окрім того, правоохоронці заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину ще двом учасникам перестрілки, адже їх ще не затримали. Аваков зазначив, що слідство триває, тепер запобіжний захід обиратимуть організаторам збройного конфлікту.

Загалом правоохоронці заарештували понад 30 стрільців, 23 із них оголосили про підозру. Суд проводив судові засідання щодо обрання запобіжного заходу на вихідних, 30 і 31 травня.

Нагадаємо, 29 травня в Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями. Одна з груп привела місцевих «тітушок», інша — завезла найманців із Вінниці.

Більшості затриманих стрільців оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Проте Аваков обіцяв, що будуть також підозри у замаху на вбивство.