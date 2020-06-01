Інцидент стався близько опівночі, фото: PxHere

https://racurs.ua/ua/n139076-kolyshniy-policeyskyy-vlashtuvav-strilyanynu-na-kyyivschyni-cherez-konflikt-schodo-parkuvannya.html

Ракурс

Стрілянина в Києво-Святошинському районі Київської області сталася минулої ночі за участі 34-річного колишнього працівника поліції.

Причиною інциденту стала сварка між одним із перехожих та водієм з ознаками алкогольного сп’яніння з приводу неправильного паркування його автомобіля. Сварка переросла в бійку, згодом водій дістав пістолет та здійснив з нього декілька хаотичних пострілів. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Інформація про стрілянину надійшла до правоохоронців близько опівночі від жителів міста Вишневе.

Зазначається, що стрілок добровільно віддав поліцейським, які прибули за викликом, зброю, котра виявилася травматичним пістолетом. На місці інциденту вилучені гільзи. Зброю направили на експертизу.

Учасникам конфлікту також викликали швидку допомогу. Після огляду медиками вони залишили медичний заклад.

Зі зловмисником працюють слідчі. Учасників інциденту направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення тяжкості завданих тілесних ушкоджень.

За цим інцидентом відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

У поліції зазначають, що хулігана раніше звільнили з поліції за низку порушень, серед яких, зокрема, було керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, нещодавно у місті Бровари Київської області сталася стрілянина, в результаті якої правоохоронці заарештували понад 30 осіб.