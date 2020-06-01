Педоса призначили заступником голови Нацполіції. Фото: Нацполіція

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Стрілянина в Броварах, яка сталася 29 травня, стала причиною відсторонення від посади начальника головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса. Але пройшло три дні і його взяли на нову посаду в Нацполіції.

Тепер Педос став заступником глави Нацполіції Ігоря Клименка. Про це повідомив сам глава відомства 1 червня, передає «Укрінформ».

За словами Клименка, Педос відповідатиме за інститут дізнання на території західно-центрального округу. Що стосується інших співробітників Нацполіції Вінницької області, які також були відсторонені від посад після подій на Київщині, то щодо них триває службове розслідування.

Зазначимо, ще декілька днів тому Педоса відсторонили від посади «за грубі прорахунки в службі» після того, як стало відомо, що однією зі сторін збройного конфлікту в Броварах були тітушки з Вінницької області. Зокрема, його звинуватили в тому, що автобус з озброєними людьми був пропущений при виїзді з області. Його заступника, начальника кримінальної поліції і керівника оперативної служби, звільнили із займаних посад.

Нацполіцію Вінниччини сьогодні очолив полковник Іван Іщенко, повідомляє прес-служба відомства. Раніше він працював заступником начальника поліції Одеської області, а загальний стаж роботи в правоохоронних органах складає 18 років. Водночас ЗМІ пишуть, що в травні 2014 року під час зіткнень в Одесі Іщенко підтримував проросійських громадян.

Як повідомлялося, станом на 1 червня заарештовані 20 учасників збройного конфлікту в Броварах. Запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави їм обрав Броварської міської райсуд.