Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n139080-plivky-poroshenka-zelenskyy-zaklykav-ne-vtyaguvaty-ukrayinu-v-prezydentski-vybory-u-ssha.html

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Президент України Володимир Зеленський закликав не втягувати Україну у виборчі перегони у США, де восени цього року мають відбутися вибори президента.

Зеленський заявив про це в інтерв’ю британському виданню The Telegraph, яке дав через сервіс інтернет-телефонії Skype.

Йдеться про оприлюднені нещодавно народним депутатом Андрієм Деркачем аудіозаписи нібито телефонних розмов між п’ятим президентом України Петром Порошенком та колишнім віце-президентом США Джо Байденом, котрий сьогодні є одним із фаворитів президентських виборів у Сполучених Штатах.

Зеленський побоюється, що цей інцидент може підірвати двопартійну підтримку України у США.

Навіщо потрібно знову втягувати в це Україну?" - наголосив Зеленський. — Зараз ми маємо двопартійну підтримку в США як у Конгресі, так і в Сенаті. У нас є підтримка президента.

Президент додав, що ці аудіозаписи «не є пріоритетом». За словами Зеленського, передусім його в цій ситуації цікавить не сама розмова, а факт прослуховування розмов колишнього президента України.

Мене цікавить тільки те, як можна було підслухати, записати на плівку Адміністрацію президента України, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Деркач 19 травня оприлюднив аудіозаписи нібито розмов між Байденом та Порошенком, на яких, зокрема, йшлося про відставку українського генпрокурора Віктора Шокіна в обмін на фінансову допомогу з боку США.