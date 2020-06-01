Міст Метро погрожує підірвати невідомий. Фото: «Київ оперативний» у Facebook

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У Києві невідомий погрожує підірвати міст Метро.

Близько 14.10 на міст Метро розпочали терміново стягувати різні служби. Периметр навколо мосту оточила поліція, всі автомобілі правоохоронці відправляють у об’їзд. Про це повідомляє спільнота «Київ оперативний» у Facebook.

За неофіційною інформацією, на мосту стоїть невідомий з пакетом, з якого тягнеться провід до пульта в руці. В столиці ввели спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Згодом у соціальних мережах зявилося фото чоловіка, який нібито заблокував рух мостом і погрожує його підірвати. У руках порушника провід, який тягнеться до предмета, схожого на газовий балон.

Тим часом метрополітен Києва на власній сторінці у Facebook повідомив, що з технічних причин червона лінія працює від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна» та від станції «Лісова» до станції «Дарниця». Наразі проводиться перевірка.

Нагадаємо, що 18 вересня 2019 року 42-річний Олексій Белько погрожував підірвати міст Метро в столиці. Він зі зброєю заблокував рух мостом і збив поліцейський дрон. Згодом порушник здався поліції.