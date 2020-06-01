Холодницкий рассказал о расследовании дел «Роттердам+» и «Привата»

https://racurs.ua/n139090-holodnickiy-o-rotterdam-i-private-v-nashih-realiyah-esli-dela-ne-zakryty-eto-uje-plus.html

Ракурс

Назар Холодницкий, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры, рассказал о расследовании резонансных дел, в частности, о группе «Приват», формуле «Роттердам+" и злоупотреблениях в «Укрнафте».

Продвижение есть, но пока о подозрениях говорить очень рано, это я говорю как прокурор. Это по «ПриватБанка» в частности. Следствие продолжается. Оно уже длится, кстати, четвертый год, — отметил глава САП в интервью «Украинской правде».

По его словам, обвинения в бездействии прокуроров САП не распространяются на производства о «Роттердам+" и «ПриватБанке».

Та же история с «Укрнафтой», где прокурорам в феврале были предоставлены указания по делу. И в том, и в другом деле, и в «Роттердаме+", кстати, стоит вопрос очень остро в экономических экспертизах. И по результатам экспертиз тогда можно говорить о результатах расследования всех этих дел. Это экономические дела, где без экономических экспертиз и квалифицированных экспертов поставить точку невозможно, — рассказал Холодницкий.

Он добавил, что позитивом является то, что эти резонансные производства «не закрыты».

И это уже, знаете, в наших реалиях — если они не закрыты, это уже плюс, — резюмировал глава САП.

Холодницкий также заверил, что не общался ни с олигархом Игорем Коломойским, ни с Ринатом Ахметовым.