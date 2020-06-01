Холодницький розповів про розслідування справ “Роттердам+” і “Привату”

https://racurs.ua/ua/n139090-holodnyckyy-pro-rotterdam-i-pryvat-v-nashyh-realiyah-yakscho-spravy-ne-zakryti-ce-vje-plus.html

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Назар Холодницький, очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, розповів про розслідування резонансних справ, зокрема, щодо групи «Приват», формули «Роттердам+" та зловживань в «Укрнафті».

Рух є, але поки що про підозри говорити дуже рано, це я кажу як прокурор. Це по «ПриватБанку» зокрема. Слідство триває. Воно вже триває, до речі, четвертий рік, — зазначив глава САП в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, звинувачення в бездіяльності прокурорів САП не стосується принаймні «Роттердам+" і «ПриватБанку».

Та сама історія з «Укрнафтою», де прокурорам в лютому були надані вказівки у справі. Там в тій, і в другій справі, і в «Роттердамі+", до речі, стоїть питання дуже гостро в економічних експертизах. І за наслідками експертиз тоді можна говорити про результати розслідування всіх цих справ. Це економічні справи, де без економічних експертиз та кваліфікованих експертів поставити крапку неможливо, — розповів Холодницький.

Він додав, що позитивом є те, що ці резонансні провадження «не закриті».

І це вже, знаєте, в наших реаліях — якщо воно не закрите, це вже плюс, — резюмував глава САП.

Холодницький також запевнив, що не спілкувався ані з олігархом Ігорем Коломойським, ані з Рінатом Ахметовим.