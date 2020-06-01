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Ракурс
У Росії потужний ураган зривав дахи з будинків. Фото: muzeon.ru

У Росії потужний ураган зривав дахи з будинків (ФОТО, ВІДЕО)

1 чер 2020, 16:04
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У Росії у Білгородській області сьогодні, 1 червня, пронісся ураган надзвичайної сили. Сильний вітер зірвав дахи як мінімум із трьох будинків у селищі Північний.

Ураган накрив селище близько 14.00. Фрагменти дахів літали високо в небі, повідомляє «РІА Новости».

Стихію знімали місцеві жителі і відеоролики урагану вже потрапили до соцмереж.

На місце надзвичайної події вже виїхали рятувальники.

У Росії потужний ураган зривав дахи з будинків. Фото: РІА Новости

У Росії потужний ураган зривав дахи з будинків. Фото: РІА Новости

У Бєлгороді також пронісся ураган, який на своєму шляху повалив кілька дерев і перевернув фуру.



У Росії потужний ураган зривав дахи з будинків. Фото: РІА Новости

Як раніше писав «Ракурс», у Бердянську 30 травня пройшов смерч. У результаті стихійного лиха було пошкоджено інфраструктуру міста.


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