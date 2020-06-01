У Росії потужний ураган зривав дахи з будинків. Фото: muzeon.ru

https://racurs.ua/ua/n139089-u-rosiyi-potujnyy-uragan-zryvav-dahy-z-budynkiv-foto-video.html

Ракурс

У Росії у Білгородській області сьогодні, 1 червня, пронісся ураган надзвичайної сили. Сильний вітер зірвав дахи як мінімум із трьох будинків у селищі Північний.

Ураган накрив селище близько 14.00. Фрагменти дахів літали високо в небі, повідомляє «РІА Новости».

Стихію знімали місцеві жителі і відеоролики урагану вже потрапили до соцмереж.

На місце надзвичайної події вже виїхали рятувальники.

У Бєлгороді також пронісся ураган, який на своєму шляху повалив кілька дерев і перевернув фуру.

Як раніше писав «Ракурс», у Бердянську 30 травня пройшов смерч. У результаті стихійного лиха було пошкоджено інфраструктуру міста.