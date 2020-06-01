Сьогодні в Києві знову замінували міст Метро, фото: поліція Києва

https://racurs.ua/ua/n139088-minera-stolychnogo-mostu-metro-zatrymaly.html

Ракурс

У Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати столичний міст Метро.

Затримання відбулося приблизно о 15.20. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє патрульна поліція Києва.

Інформація про замінування мосту надійшла до правоохоронців близько 14.00.

Зазначається, що затриманий стверджував, що має вибухівку та погрожує підірвати цей міст.

Деталей щодо особи затриманого наразі не повідомляється. Також у поліції не уточнюють, чи при собі чоловік мав вибухівку.

Через цей інцидент міст було перекрито, периметр довкола нього — оточено. Усі транспортні засоби відправляли в об’їзд. У Києві була введена поліцейська спецоперація «Грім».

Нагадаємо, у соцмережах з’явилося нібито фото мінера. На ньому можна побачити, що на мосту стоїть чоловік, у руках якого провід, що тягнеться до предмета, схожого на газовий балон.