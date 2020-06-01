Сегодня в Киеве снова заминировали мост Метро, ​​фото: полиция Киева

https://racurs.ua/n139088-minera-stolichnogo-mosta-metro-zaderjali.html

Ракурс

В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать столичный мост Метро.

Задержание произошло примерно в 15.20. Об этом в своем Telegram-канале сообщает патрульная полиция Киева.

Информация о заминировании моста поступила к правоохранителям около 14.00.

Отмечается, что задержанный утверждал, что имеет взрывчатку и угрожает взорвать этот мост.

Деталей относительно личности задержанного пока не сообщается. Также в полиции не уточняют, имел ли при себе мужчина взрывчатку.

Из-за этого инцидента мост был перекрыт, периметр вокруг него — оцеплен. Все транспортные средства отправляли в объезд. В Киеве была введена полицейская спецоперация «Гром».

Напомним, в соцсетях появилось якобы фото минера. На нем можно увидеть, что на мосту стоит человек, в руках которого провод, тянущийся к предмету, похожему на газовый баллон.