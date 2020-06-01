На Херсонщине обнаружили тело бойца ВСУ. Фото: gtrklnr.com

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Ракурс

В Херсонской области 1 июня около 11.00 обнаружили тело военнослужащего Вооруженных сил Украины с огнестрельным ранением.

Военный служил в одной из частей 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Следствие называет самоубийство предварительной версией причины смерти бойца. На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в ВСУ и правоохранители. Об этом 1 июня сообщает «Украинский милитарный портал» в Telegram.

Напомним, примерно в 5.00 30 мая на административной границе с оккупированным Российской Федерацией Крымом похитили военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добрынского.

Боец находился на наблюдательном пункте «Берлога» недалеко от поселка Сиваш Генического района Херсонской области. Военная служба правопорядка в ВСУ сообщила, что на рабочем месте бойца обнаружили следы борьбы с неизвестными.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источники сообщили, что военный выходил на связь через несколько часов после своего исчезновения — он звонил сослуживцу. Пропавший сообщил, что находится на территории оккупированного Крыма. Свое местонахождение он не сумел назвать.