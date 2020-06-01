На Херсонщині виявили тіло бійця ЗСУ. Фото: gtrklnr.com

https://racurs.ua/ua/n139087-na-hersonschyni-vyyavyly-zastrelenym-biycya-zsu.html

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У Херсонській області 1 червня близько 11.00 виявили тіло військовослужбовця Збройних сил України з вогнепальним пораненням.

Військовий належав до однієї з частин 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Слідство називає самогубство попередньою версією причини смерті бійця. На місці події працюють представники Військової служби правопорядку у ЗСУ та правоохоронців. Про це 1 червня повідомляє «Український мілітарний портал» у Telegram.

Нагадаємо, приблизно о 5.00 30 травня на адміністративному кордоні з окупованим Російською Федерацією Кримом викрали військовослужбовця 95-ї десантно-штурмової бригади Євгена Добринського.

Боєць перебував на спостережному пункті «Барліг» неподалік селища Сиваш Генічеського району Херсонської області. Військова служба правопорядку у ЗСУ повідомила, що на робочому місці бійця виявили сліди боротьби з невідомими.

Згодом ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що військовий виходив на зв’язок через кілька годин після свого зникнення — він телефонував товаришу по службі. Зниклий повідомив, що перебуває на території окупованого Криму. Своє місцезнаходження він не зумів назвати.