30 травня на адмінмежі з Кримом зник український військовослужбовець, фото: «Буквы»

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Військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський виходив на зв’язок після зникнення 30 травня на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

Військовий зателефонував товаришу по службі через кілька годин після свого зникнення. Про це повідомляє агентство УНН з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що зникнення Добринського, який ніс службу на спостережному пункті «Барліг» неподалік селища Сиваш Генічеського району Херсонської області, виявили приблизно о 5.00. За 200 м від основного пункту спостереження були помічені сліди волочіння, ймовірно, людини.

Приблизно об 11.00 він зателефонував товаришу по службі та повідомив, що перебуває на території тимчасово окупованого Криму, однак йому не відомо, де саме.

Також є інформація, що сам Добринський або хтось із окупаційної адміністрації півострова уточнювали паспортні дані викраденого військовослужбовця.

Про зникнення військовослужбовця прес-служба Військової служби правопорядку ЗСУ повідомила ввечері 30 травня. Тоді зазначалося, що зниклий військовий не відповідає на телефонні дзвінки та відсутня інформація про місце його перебування.

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв вчора ввечері у своєму Фейсбуці зазначив, що, за попередньою інформацією, зниклий військовий не мав причин залишати місце служби.

Начальник служби зі зв’язків з громадськістю командування десантно-штурмових військ ЗСУ майор Валентин Шевченко повідомив виданню «Крим.Реалії», що місце служби зниклого військового розташоване приблизно за 1 тис. м від тимчасово окупованого Криму.

Він також повідомив, що разом із Добринським було ще кілька українських військових. Обставини зникнення військового встановлюють правоохоронці.

Хочу зазначити, що особливий склад, який задіяний у несенні служби в даному районі, має при собі зброю, боєприпаси та засоби радіозв’язку, — наголосив Шевченко. — Хочемо відразу сказати, що зброя і амуніція даного військовослужбовця в наявності.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про втечу з полону бойовиків на Донбасу українського патріота Григорія Сінченка.