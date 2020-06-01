Трамп і родина сховалися у бункері через протести у США. Фото: insights.nordea.com

https://racurs.ua/ua/n139061-tramp-ta-prezydentska-rodyna-shovalysya-u-bunkeri-cherez-protesty-u-ssha.html

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Дональд Трамп, його дружина та син сховалися у підземному бункері під час протестів біля Білого дому у Вашингтоні.

Секретна служба прийняла рішення сховати президента США, оскільки сотні протестуючих американців влаштували протест під резиденцією. Мітингувальники вигукували лайки на адресу Трампа, а іноді кидали цеглу і пляшки. Про це повідомляє The New York Times.

Видання пише, що деякі радники рекомендували американському лідеру виступити зі зверненням до нації, щоб запобігти посиленню протестів. Але 31 травня Трамп не займався публічною діяльністю.

За інформацією The New York Times, востаннє представників американської влади доставляли в бункер 11 вересня 2001 року. Тоді сховали віце-президента США Діка Чейні, бо Білий дім побоювався, що один з викрадених «Аль-Каїдою» літаків буде направлений на президентську резиденцію. З того часу бункер практично не використовувався.

Як відомо, США охопили масові протести через загибель афроамериканця Джорджа Флойда, який помер після застосування поліцейським задушливого прийому.

Нагадаємо, у 25 містах США запровадили комендантську годину через масові протести. Крім того, влада низки штатів та округу Колумбія закликала ввести Національну гвардію, щоб допомогти боротися із заворушеннями.