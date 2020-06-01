Трамп и семья спрятались в бункере из-за протестов в США. Фото: insights.nordea.com

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Дональд Трамп, его жена и сын спрятались в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне.

Секретная служба приняла решение спрятать президента США, поскольку сотни протестующих американцев устроили протест под резиденцией. Митингующие выкрикивали ругательства в адрес Трампа, а иногда бросали кирпичи и бутылки. Об этом сообщает The New York Times.

Издание пишет, что некоторые советники рекомендовали американскому лидеру выступить с обращением к нации, чтобы предотвратить усиление протестов. Но 31 мая Трамп не занимался публичной деятельностью.

По информации The New York Times, в последний раз представителей американской власти доставляли в бункер 11 сентября 2001 года. Тогда спрятали вице-президента США Дика Чейни, потому что Белый дом опасался, что один из похищенных «Аль-Каидой» самолетов будет направлен на президентскую резиденцию. С тех пор бункер практически не использовался.

Как известно, США охватили массовые протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после применения полицейским удушающего приема.

Напомним, в 25 городах США ввели комендантский час из-за массовых протестов. Кроме того, власти ряда штатов и округа Колумбия призвали ввести Национальную гвардию, чтобы помочь бороться с беспорядками.