Елизавета II появилась на публике. Фото: Press Association

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Ракурс

Елизавета II, королева Великобритании, впервые после объявления карантина показалась на публике. 94-летний монарх является поклонником верховой езды. Именно верхом на пони на территории Виндзорского замка ее заметили фотографы.

На фото она запечатлена в яркой косынке, твидовом жакете, белых перчатках и бриджах, верхом на 14-летнем пони по кличке Балморал Ферн. Об этом пишет BBC News.

Отмечается, что королева регулярно совершает поездки верхом по парку, прилегающему к замку, где она вместе с супругом, герцогом Эдинбургским, находится на самоизоляции с начала эпидемии коронавируса. Оба входят в группу риска — королеве 94 года, а герцогу 10 июня исполнится 99 лет.

Предыдущее фото королевы на публике было сделано 19 марта, когда она покидала Букингемский дворец. В конце марта 2020 года королева Елизавета II уехала на карантин в Виндзорский замок, где находится до сих пор вместе со своим мужем принцем Филиппом. Сообщалось, что монарх будет находиться на самоизоляции до тех пор, пока проведение массовых мероприятий не станет безопасным.

Напомним, ранее в честь 94-летия Елизаветы II пресс-служба Букингемского дворца решила опубликовать трогательное видео, на котором запечатлена королева в детстве.