Єлизавета II з'явилася на публіці. Фото: Press Association

https://racurs.ua/ua/n139060-ielyzaveta-ii-vyyihala-iz-samoizolyaciyi-verhy-na-koni-foto.html

Ракурс

Єлизавета II, королева Великобританії, вперше після оголошення карантину показалася на публіці. 94-річний монарх — шанувальник верхової їзди. Саме верхи на поні на території Віндзорського замку її помітили фотографи.

На фото вона зображена в яскравій хустині, твідовому жакеті, білих рукавичках і бриджах, верхи на 14-річному поні на прізвисько Балморал Ферн. Про це пише BBC News.

Зазначається, що королева регулярно здійснює прогулянки верхи у парку, прилеглому до замку, де вона разом із чоловіком, герцогом Единбурзьким, перебуває на самоізоляції з початку епідемії коронавірусу. Обидва входять до групи ризику — королеві 94 роки, а герцогу 10 червня виповниться 99 років.

Попереднє фото королеви на публіці було зроблено 19 березня, коли вона поїхала з Букінгемського палацу. Наприкінці березня 2020 року королева Єлизавета II поїхала на карантин до Віндзорського замку, де перебуває досі разом зі своїм чоловіком принцом Філіпом. Повідомлялося, що монарх перебуватиме на самоізоляції до того часу, поки проведення масових заходів не стане безпечним.

Нагадаємо, раніше на честь 94-річчя Єлизавети II прес-служба Букінгемського палацу вирішила опублікувати зворушливе відео, на якому зображена королева в дитинстві.