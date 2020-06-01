Погоджувальна рада обговорює зміни до Бюджетного та Митного кодексів: трансляція

https://racurs.ua/ua/n139059-pogodjuvalna-rada-obgovoruie-zminy-do-budjetnogo-ta-mytnogo-kodeksiv-translyaciya.html

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Погоджувальна рада депутатських фракцій зібралася у перший день літа, щоб розпланувати роботу на тиждень. Згідно з графіком Верховної Ради, 2−5 червня відбуватимуться пленарні засідання.

Сьогодні нардепи обговорюватимуть питання порядку денного засідання парламенту, зокрема внесення зміни до Бюджетного та Митного кодексів України. По завершенню засідання відбудуться брифінги очільників фракцій та груп у Раді.

Також 2 червня нардепам пропонують розглянути проект постанови про звернення парламенту до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, ОБСЄ, НАТО та урядів інших країн світу щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та засудження порушень Росії прав і свобод мешканців окупованого нині Криму.

Окрім цього, 1 червня депутати вирішуватимуть, чи включати до порядку денного засідання Ради законопроекти, які передбачають внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою) та до закону «Про Вищий антикорупційний суд».