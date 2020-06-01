Согласительный совет обсуждает изменения в Бюджетный и Таможенный кодексы: трансляция

https://racurs.ua/n139059-soglasitelnyy-sovet-obsujdaet-izmeneniya-v-budjetnyy-i-tamojennyy-kodeksy-translyaciya.html

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Согласительный совет депутатских фракций собрался в первый день лета, чтобы распланировать работу на неделю. Согласно графику Верховной Рады, 2−5 июня пройдут пленарные заседания.

Сегодня нардепы обсудят вопросы повестки дня заседания парламента, в частности внесение изменений в Бюджетный и Таможенный кодексы Украины. По завершению заседания состоятся брифинги глав фракций и групп в Раде.

Также 2 июня нардепам предлагают рассмотреть проект постановления об обращении парламента к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО и правительствам других стран о чествовании жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждения нарушений России прав и свобод жителей оккупированного ныне Крыма.

Кроме этого, 1 июня депутаты будут решать, включать ли в повестку дня заседания Рады законопроекты, предусматривающие внесение изменений в Уголовный кодекс Украины (об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом) и в закон «О Высшем антикоррупционном суде».