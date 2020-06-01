30 мая на админгранице с Крымом исчез украинский военнослужащий, фото: «Буквы»

https://racurs.ua/n139062-pohischenie-voennogo-na-admingranice-s-krymom-ischeznuvshiy-voennoslujaschiy-vyhodil-na-svyaz-smi.html

Ракурс

Военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский выходил на связь после исчезновения 30 мая на админгранице с временно оккупированным Крымом.

Военный позвонил сослуживцу через несколько часов после своего исчезновения. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что исчезновение Добринский, который нес службу на наблюдательном пункте «Барлиг» недалеко от поселка Сиваш Генического района Херсонской области, обнаружили примерно в 5.00. В 200 м от основного пункта наблюдения были замечены следы волочения, вероятно, человека.

Примерно в 11.00 он позвонил сослуживцу и сообщил, что находится на территории временно оккупированного Крыма, однако ему не известно, где именно.

Также есть информация, что сам Добринский или кто-то из оккупационной администрации полуострова уточняли паспортные данные похищенного военнослужащего.

Об исчезновении военнослужащего пресс-служба Военной службы правопорядка ВСУ сообщила вечером 30 мая. Тогда отмечалось, что исчезнувший военный не отвечает на телефонные звонки и отсутствует информация о месте его пребывания.

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев вчера вечером в своем Фейсбуке отметил, что, по предварительной информации, исчезнувший военный не имел причин покидать место службы.

Начальник службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ майор Валентин Шевченко сообщил изданию «Крим.Реалии», что место службы исчезнувшего военного расположено примерно в 1 тыс. м от временно оккупированного Крыма.

Он также сообщил, что вместе с Добринским были еще несколько украинских военных. Обстоятельства исчезновения военного устанавливают правоохранители.

Хочу отметить, что личный состав, который задействован в несении службы в данном районе, имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи, — отметил Шевченко. — Хотим сразу сказать, что оружие и амуниция данного военнослужащего в наличии.

Напомним, недавно стало известно о побеге из плена боевиков на Донбасса украинского патриота Григория Синченко.