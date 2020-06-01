Дело Шеремета: Антоненко рассказал о «подсадных» сокамерниках с нацистскими книгами и гранатами

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Ракурс

Андрей Антоненко («Риффмастер»), музыкант, которого ведомство Арсена Авакова обвиняет в убийстве журналиста Павла Шеремета, рассказал об интересных моментах с «подсадными» сокамерниками, с которыми ему приходилось сидеть в течение последних почти полгода, проведенных в СИЗО. По словам Антоненко, у одного из его соседей были нацистские книги, а другой рассказывал о гранатах. Напомним, что в первом подозрении «Риффу» речь шла об «ультранационалистических взглядах» и «величии арийской расы».

Был случай с нацистскими книгами. Он зашел в камеру с двумя такими книгами. Я обалдел. Объяснил ему в двух словах ситуацию, и на этом мы поставили точку. В тот же день рассказал об этом случае следователю и адвокату, — отметил Антоненко в ответ изданию «Бабель».

Также, по словам музыканта, было еще несколько интересных «подсадок».

В первый же день меня посадили в камеру, где сидел человек, который сотрудничает со следствием…, — написал музыкант.

По его словам, «подсадному» мужчине не удалось ничего выведать у Антоненко, поскольку он не причастен к преступлению.

Был еще один интересный момент. Подсел ко мне товарищ и сразу, между прочим, сказал, что у него нашли две гранаты. Думаю, это также была провокация на тему взрывчатки, — резюмировал Антоненко.

Напомним, 21 мая следствие изменило подозрения трем фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Теперь музыкант Андрей «Риффмастер» Антоненко превратился из организатора на исполнителя убийства. Из текста нового подозрения исчезли формулировки об «ультранационалистических взглядах» и «величии арийской расы». Адвокаты «Риффа» уверяют, что новые обвинения так же абсурдны, как и предыдущие. Антоненко находится под стражей почти полгода.