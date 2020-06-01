Справа Шеремета: Антоненко розповів про “підсадних” сусідів з нацистськими книгами і гранатами

https://racurs.ua/ua/n139086-antonenko-pro-pidsadnyh-susidiv-po-kameri-buv-odyn-z-nacystskymy-knyjkamy-ya-ochmaniv.html

Ракурс

Андрій Антоненко («Ріффмастер»), музикант, якого відомство Арсена Авакова обвинувачує у вбивстві журналіста Павла Шеремета, розповів цікаві моменти про «підсадних» сусідів по камері, з якими йому доводилося сидіти впродовж останніх майже півроку, проведених у СІЗО. За словами Антоненка, один з його сусідів мав при собі нацистські книги, інший розповідав про гранати. Нагадаємо, що у першій підозрі «Ріффу» йшлося про «ультранаціоналістичні погляди» і «велич арійської раси».

Був випадок із нацистськими книжками. Він зайшов у камеру з двома такими книгами. Я очманів. Пояснив йому в двох словах ситуацію, і на цьому ми поставили крапку. Того ж дня розповів про цей випадок слідчому та адвокату, — зазначив Антоненко у відповідь виданню «Бабель».

Також, за словами музиканта, було ще кілька цікавих «підсадок».

У перший же день мене посадили в камеру, де сидів чоловік, який співпрацює зі слідством…, — написав музикант.

За його словами, «підсадному» чоловіку не вдалося нічого вивідати у Антоненка, оскільки він не причетний до злочину.

Був ще один цікавий момент. Підсів до мене товариш і одразу, ніби між іншим, сказав, що в нього знайшли дві гранати. Думаю, це також була провокація щодо якоїсь вибухівки, — резюмував Антоненко.

Нагадаємо, 21 травня слідство змінило підозри трьом фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Тепер музикант Андрій «Ріффмастер» Антоненко перетворився із організатора на виконавця вбивства. Із тексту нової підозри зникли формулювання про «ультранаціоналістичні погляди» і «велич арійської раси». Адвокати «Ріффа» запевняють, що нові звинувачення так само абсурдні, як і попередні. Антоненко перебуває під вартою майже півроку.