Антоненко прокоментував заяву Зеленського щодо Авакова і справи Шеремета

https://racurs.ua/ua/n139082-antonenko-prokomentuvav-zayavu-zelenskogo-schodo-avakova-i-spravy-sheremeta.html

Ракурс

Андрій Антоненко («Ріффмастер»), музикант, який за оновленою версією слідства у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, перетворився із організатора на його виконавця, прокоментував заяву президента Володимира Зеленського під час річної прес-конференції про відповідальність глави МВС Арсена Авакова за це розслідування.

Я уважно дивився цю прес-конференцію… Було видно, що йому було геть незручно від тих запитань. Він фактично відхрещується від своєї відповідальності і каже, що його затягнув на брифінг (у грудні 2019 року Аваков прозвітував про розкриття справи Шеремета — ред.)… Усю відповідальність Зеленський переклав на нього. Ця справа зараз — кістка у горлі Авакова, — написав Антоненко у відповідь виданню «Бабель».

За його словами, на кону посада Авакова, тому «його дії і накази підлеглим можуть бути непередбачувані».

На його місці, я б зʼясував у підлеглих, хто сфальсифікував матеріали і підсунув йому, таким чином підставивши міністра. В цьому випадку він би дуже ефектно вискочив з цієї ситуації, як уміє це робити — зберіг би і посаду, і репутацію. Але я не можу знати, що він задумав і які будуть наслідки. Але знаю точно, що ніхто з нас не причетний до злочину, — резюмував «Ріффмайтер».





Нагадаємо, 21 травня слідство змінило підозри трьом фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Тепер музикант Андрій «Ріффмастер» Антоненко перетворився із організатора на виконавця вбивства. Із тексту нової підозри зникли формулювання про «ультранаціоналістичні погляди» і «велич арійської раси». Адвокати «Ріффа» запевняють, що нові звинувачення так само абсурдні, як і попередні. Антоненко перебуває під вартою майже півроку.

Дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь також змінили текст підозри.