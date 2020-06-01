Дело Шеремета: Антоненко прокомментировал заявление Зеленского о Авакове

https://racurs.ua/n139082-antonenko-prokommentiroval-zayavlenie-zelenskogo-ob-avakove-i-dele-sheremeta.html

Ракурс

Андрей Антоненко («Риффмастер»), музыкант, который по обновленной версии следствия превратился из организатора убийства журналиста Павла Шеремета в его исполнителя, прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского об ответственности главы МВД Арсена Авакова за это расследование.

Я внимательно смотрел эту пресс-конференцию… Было видно, что ему было совсем неудобно от тех вопросов. Он фактически открещивается от своей ответственности и говорит, что его затянул на брифинг (в декабре 2019 года Аваков отчитался о раскрытии дела Шеремета — ред.)… Всю ответственность Зеленский перевел на него. Это дело сейчас — кость в горле Авакова, — написал Антоненко в ответ изданию «Бабель».

По его словам, на кону должность Авакова, поэтому «его действия и приказы подчиненным могут быть непредсказуемыми».

На его месте, я бы выяснил у подчиненных, кто сфальсифицировал материалы и подсунул ему, таким образом подставив министра. В этом случае он бы очень эффектно выскочил из этой ситуации, как умеет это делать — сохранил бы и должность, и репутацию. Но я не могу знать, что он задумал и какие будут последствия. Но, знаю точно, что никто из нас не причастен к преступлению, — резюмировал «Риффмайтер».





Напомним, 21 мая следствие изменило подозрения трем фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Теперь музыкант Андрей «Риффмастер» Антоненко превратился из организатора на исполнителя убийства. Из текста нового подозрения исчезли формулировки об «ультранационалистических взглядах» и «величии арийской расы». Адвокаты «Риффа» уверяют, что новые обвинения так же абсурдны, как и предыдущие. Антоненко находится под стражей почти полгода.

Детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугар также изменили текст подозрения.