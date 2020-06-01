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Ракурс
Низка депутатів отримують бюджетну компенсацію за оренду житла, фото: «Агрополіт»

Майже 20 депутатів-мільйонерів зі «Слуги Народу» отримують бюджетну компенсацію за оренду житла — КВУ

1 чер 2020, 15:28
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Народні депутати, які не мають житла в столиці та мають реєстрацію місця проживання на відстані понад 30 км від Києва, можуть отримувати з бюджету компенсацію витрат на оренду житла.

У квітні таку компенсацію отримали 52 народні обранці. З них, згідно з деклараціями, 25 є мільйонерами. Про це свідчать результати аналізу, проведеного Комітетом виборців України (КВУ).

Серед депутатів-мільйонерів, котрі отримують компенсацію, більшість становлять члени фракції «Слуга народу».

Загалом це 19 осіб:

  • Олександр Трухін (задекларовано 21,7 млн грн);
  • Артем Кунаєв (9,9 млн грн);
  • Степан Чернявський (9,6 млн грн);
  • Павло Якименко (9,4 млн грн);
  • Олександр Салійчук (8,6 млн грн);
  • Євген Петруняк (7 млн грн);
  • Олексій Ковальов (6,9 млн грн);
  • Федір Веніславський (6,8 млн грн);
  • Богдан Торохтій (6,4 млн грн);
  • Андрій Костін (4,8 млн грн);
  • Олександр Аліксійчук (4,3 млн грн);
  • Геннадій Касай (4,1 млн грн);
  • Олександр Горобець (2,9 млн грн);
  • Ганна Лічман (2,6 млн грн);
  • Артем Чорноморов (2,5 млн грн);
  • Максим Зуєв (2 млн грн);
  • Едуард Прощук (1,9 млн грн);
  • Дмитро Нальотов (1,6 млн грн);
  • Олена Копанчук (1,2 млн грн).

До цього переліку не потрапили народні обранці, у власності дружин та чоловіків яких є значні грошові активи, або які володіють значними сумами позичених коштів.

Так, у ще одного «слуги» Максима Бужанського в декларації вказано 332 тис. дол., позичених третім особам. Крім того, ще 218 тис. дол. перебуває у власності дружини.



Загалом у квітні на оренду житла депутатів було витрачено 1,2 млн грн, що становить в середньому по 20 тис. грн на депутата.

Нагадаємо, восени минулого року стало відомо, що перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук отримує компенсацію за оренду квартири у Києві, яку здає його теща. Згодом він повернув суму компенсації.

Джерело: Ракурс


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