Низка депутатів отримують бюджетну компенсацію за оренду житла, фото: «Агрополіт»

https://racurs.ua/ua/n139085-mayje-20-deputativ-milyoneriv-zi-slugy-narodu-otrymuut-budjetnu-kompensaciu-za-orendu-jytla-kvu.html

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Народні депутати, які не мають житла в столиці та мають реєстрацію місця проживання на відстані понад 30 км від Києва, можуть отримувати з бюджету компенсацію витрат на оренду житла.

У квітні таку компенсацію отримали 52 народні обранці. З них, згідно з деклараціями, 25 є мільйонерами. Про це свідчать результати аналізу, проведеного Комітетом виборців України (КВУ).

Серед депутатів-мільйонерів, котрі отримують компенсацію, більшість становлять члени фракції «Слуга народу».

Загалом це 19 осіб:

Олександр Трухін (задекларовано 21,7 млн грн);

Артем Кунаєв (9,9 млн грн);

Степан Чернявський (9,6 млн грн);

Павло Якименко (9,4 млн грн);

Олександр Салійчук (8,6 млн грн);

Євген Петруняк (7 млн грн);

Олексій Ковальов (6,9 млн грн);

Федір Веніславський (6,8 млн грн);

Богдан Торохтій (6,4 млн грн);

Андрій Костін (4,8 млн грн);

Олександр Аліксійчук (4,3 млн грн);

Геннадій Касай (4,1 млн грн);

Олександр Горобець (2,9 млн грн);

Ганна Лічман (2,6 млн грн);

Артем Чорноморов (2,5 млн грн);

Максим Зуєв (2 млн грн);

Едуард Прощук (1,9 млн грн);

Дмитро Нальотов (1,6 млн грн);

Олена Копанчук (1,2 млн грн).

До цього переліку не потрапили народні обранці, у власності дружин та чоловіків яких є значні грошові активи, або які володіють значними сумами позичених коштів.

Так, у ще одного «слуги» Максима Бужанського в декларації вказано 332 тис. дол., позичених третім особам. Крім того, ще 218 тис. дол. перебуває у власності дружини.

Загалом у квітні на оренду житла депутатів було витрачено 1,2 млн грн, що становить в середньому по 20 тис. грн на депутата.

Нагадаємо, восени минулого року стало відомо, що перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук отримує компенсацію за оренду квартири у Києві, яку здає його теща. Згодом він повернув суму компенсації.