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Міст Метро “заміновано”, прибула Нацгвардія і снайпери

Міст Метро «заміновано», прибула Нацгвардія і снайпери (ТРАНСЛЯЦІЯ)

1 чер 2020, 15:21
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Міст Метро в Києві заміновано — так заявив невідомий чоловік, який стоїть на мосту нібито з вибухівкою в руках. Наразі на місці триває спецоперація за участі нацгвардійців, снайперів, саперів і кінологів. Журналісти ведуть прямі включення з прилеглих територій.

Хтось прибув на «Мерседесі» представницького класу. Невже це керівництво МВС, — коментує ситуацію на мосту Метро журналіст «Громадського».

Поліція веде переговори із мінером. Чи висуває він якісь вимоги, наразі невідомо.

Журналістам обіцяють прес-конференцію на березі Дніпра, аби вони залишили території навколо мосту.

ОНОВЛЕНО. Близько 15.30 з’явилася інформація, що о 15.20 зловмисник був затриманий.

Міст Метро “заміновано”, прибула Нацгвардія і снайпери. Скріншот із онлайн-трансляції

Міст Метро “заміновано”, прибула Нацгвардія і снайпери. Скріншот із онлайн-трансляції

Міст Метро “заміновано”, прибула Нацгвардія і снайпери. Скріншот із онлайн-трансляції



Нагадаємо, іншого мінера мосту Метро в Києві затримували у вересні 2019 року. Тоді озброєний уродженець Криму Олексій Белько погрожував підірвати міст, кілька держустанов і стріляв по поліцейському дрону. В січня 2020 року його відправили на лікування до психлікарні.

Джерело: Ракурс


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