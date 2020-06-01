Міст Метро “заміновано”, прибула Нацгвардія і снайпери

https://racurs.ua/ua/n139084-mist-metro-zaminovano-prybula-nacgvardiya-i-snaypery-translyaciya.html

Ракурс

Міст Метро в Києві заміновано — так заявив невідомий чоловік, який стоїть на мосту нібито з вибухівкою в руках. Наразі на місці триває спецоперація за участі нацгвардійців, снайперів, саперів і кінологів. Журналісти ведуть прямі включення з прилеглих територій.

Хтось прибув на «Мерседесі» представницького класу. Невже це керівництво МВС, — коментує ситуацію на мосту Метро журналіст «Громадського».

Поліція веде переговори із мінером. Чи висуває він якісь вимоги, наразі невідомо.

Журналістам обіцяють прес-конференцію на березі Дніпра, аби вони залишили території навколо мосту.

ОНОВЛЕНО. Близько 15.30 з’явилася інформація, що о 15.20 зловмисник був затриманий.

Нагадаємо, іншого мінера мосту Метро в Києві затримували у вересні 2019 року. Тоді озброєний уродженець Криму Олексій Белько погрожував підірвати міст, кілька держустанов і стріляв по поліцейському дрону. В січня 2020 року його відправили на лікування до психлікарні.