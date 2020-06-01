Зеленський оновив Нацраду з антикорупційної політики. Фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, оновив склад Національної ради з питань антикорупційної політики.

Тепер до цієї ради входять голова офісу Зеленського Андрій Єрмак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і генпрокурор Ірина Венедіктова. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента 1 червня.

Також до Нацради з антикорупційної політики увійшли глава Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков та інші представники влади. Зокрема, Зеленський включив до складу цієї ради представників громадських організацій, міжнародних асоціацій та низку нардепів.

Водночас Зеленський виключив зі складу ради главу «Центру з протидії корупції» Віталія Шабуніна. Згідно з указом, тепер до складу Нацради з питань антикорупційної політики входить 31 особа.

Зазначимо, Нацрада з антикорупційної політики — це орган при президентові України. Його завдання — розробляти і пропонувати президенту антикорупційну стратегію, аналізувати те, що вже робиться в країні для боротьби з корупцією. Окрім того, рада повинна оцінювати стан рекомендацій міжнародних організацій щодо запобігання корупції. Вона ж повинна готувати пропозиції до законопроектів, які стосуються боротьби з корупцією.

Нагадаємо, раніше Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік. У минулому році доходи глави держави і членів його сім’ї склали 28,6 млн грн.