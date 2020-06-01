Зеленский обновил Нацсовет по антикоррупционной политике. Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Теперь в этот совет входят глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков и генпрокурор Ирина Венедиктова. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента 1 июня.

Также в Нацсовет по антикоррупционной политике вошли глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков и другие представители власти. В частности, Зеленский включил в состав этого совета представителей общественных организаций, международных ассоциаций и ряд нардепов.

В то же время Зеленский исключил из состава совета главу «Центра по противодействию коррупции» Виталия Шабунина. Согласно указу, теперь в состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики входит 31 человек.

Отметим, Нацсовет по антикоррупционной политике — это орган при президенте Украины. Его задача — разрабатывать и предлагать президенту антикоррупционную стратегию, анализировать то, что уже делается в стране для борьбы с коррупцией. Кроме того, совет должен оценивать состояние рекомендаций международных организаций по предотвращению коррупции. Он же должен готовить предложения к законопроектам, которые касаются борьбы с коррупцией.

Напомним, ранее Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год. В прошлом году доходы главы государства и членов его семьи составили 28,6 млн грн.