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Мост Метро «заминирован», прибыла Нацгвардия и снайперы
Мост Метро «заминирован», прибыла Нацгвардия и снайперы (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n139084-most-metro-zaminirovan-pribyla-nacgvardiya-i-snaypery-translyaciya.htmlРакурс
Мост Метро в Киеве заминирован — так заявил неизвестный мужчина, который стоит на мосту якобы со взрывчаткой в руках. Сейчас на месте проходит спецоперация с участием нацгвардейцев, снайперов, саперов и кинологов. Журналисты ведут прямые включения с прилегающих территорий.
Кто-то прибыл на «Мерседесе» представительского класса. Неужели это руководство МВД, — комментирует ситуацию на мосту Метро журналист «Громадського».
Полиция ведет переговоры с минером. Выдвигает ли он какие-то требования, пока неизвестно.
Журналистам обещают пресс-конференцию на берегу Днепра, чтобы они покинули территории вокруг моста.
ОБНОВЛЕНО. Около 15.30 появилась информация, что в 15.20 злоумышленник был задержан.
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