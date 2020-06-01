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Ракурс
Мост Метро «заминирован», прибыла Нацгвардия и снайперы

Мост Метро «заминирован», прибыла Нацгвардия и снайперы (ТРАНСЛЯЦИЯ)

1 июн 2020, 15:21
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Мост Метро в Киеве заминирован — так заявил неизвестный мужчина, который стоит на мосту якобы со взрывчаткой в руках. Сейчас на месте проходит спецоперация с участием нацгвардейцев, снайперов, саперов и кинологов. Журналисты ведут прямые включения с прилегающих территорий.

Кто-то прибыл на «Мерседесе» представительского класса. Неужели это руководство МВД, — комментирует ситуацию на мосту Метро журналист «Громадського».

Полиция ведет переговоры с минером. Выдвигает ли он какие-то требования, пока неизвестно.

Журналистам обещают пресс-конференцию на берегу Днепра, чтобы они покинули территории вокруг моста.

ОБНОВЛЕНО. Около 15.30 появилась информация, что в 15.20 злоумышленник был задержан.

Міст Метро “заміновано”, прибула Нацгвардія і снайпери. Скріншот із онлайн-трансляції

Міст Метро “заміновано”, прибула Нацгвардія і снайпери. Скріншот із онлайн-трансляції



Міст Метро “заміновано”, прибула Нацгвардія і снайпери. Скріншот із онлайн-трансляції

Источник: Ракурс


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