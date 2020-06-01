Ряд депутатов получают бюджетную компенсацию за аренду жилья, фото: «Агрополіт»

https://racurs.ua/n139085-pochti-20-deputatov-millionerov-iz-slugi-naroda-poluchaut-budjetnuu-kompensaciu-za-arendu.html

Ракурс

Народные депутаты, которые не имеют жилья в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 км от Киева, могут получать из бюджета компенсацию расходов на аренду жилья.

В апреле такую ​​компенсацию получили 52 народных избранника. Из них, согласно декларациям, 25 являются миллионерами. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного Комитетом избирателей Украины (КИУ).

Среди депутатов-миллионеров, которые получают компенсацию, большинство составляют члены фракции «Слуга народа».

В целом это 19 человек:

Александр Трухин (задекларированы 21,7 млн грн);

Артем Кунаев (9,9 млн грн);

Степан Чернявский (9,6 млн грн);

Павел Якименко (9,4 млн грн);

Александр Салийчук (8,6 млн грн);

Евгений Петруняк (7 млн ​​грн);

Алексей Ковалев (6,9 млн грн);

Федор Вениславский (6,8 млн грн);

Богдан Торохтий 6,4 млн грн);

Андрей Костин (4,8 млн грн);

Александр Аликсийчук (4,3 млн грн);

Геннадий Касай (4,1 млн грн);

Александр Горобец (2,9 млн грн);

Анна Личман (2,6 млн грн);

Артем Черноморов (2,5 млн грн);

Максим Зуев (2 млн грн);

Эдуард Прощук (1,9 млн грн);

Дмитрий Налетов (1,6 млн грн);

Елена Копанчук (1,2 млн грн).

В этот перечень не попали народные избранники, в собственности жен и мужей которых имеются значительные денежные активы, или которые обладают значительными суммами заемных средств.

Так, у еще одного «слуги» Максима Бужанского в декларации указаны 332 тыс. долл., одолженных третьим лицам. Кроме того, еще 218 тыс. долл. находятся в собственности жены.

Всего в апреле на аренду жилья депутатов были потрачены 1,2 млн грн, что составляет в среднем по 20 тыс. грн на депутата.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук получает компенсацию за аренду квартиры в Киеве, которую сдает его теща. Впоследствии он вернул сумму компенсации.