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Ряд депутатов получают бюджетную компенсацию за аренду жилья, фото: «Агрополіт»

Почти 20 депутатов-миллионеров из «Слуги народа» получают бюджетную компенсацию за аренду жилья — КИУ

1 июн 2020, 15:28
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Народные депутаты, которые не имеют жилья в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 км от Киева, могут получать из бюджета компенсацию расходов на аренду жилья.

В апреле такую ​​компенсацию получили 52 народных избранника. Из них, согласно декларациям, 25 являются миллионерами. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного Комитетом избирателей Украины (КИУ).

Среди депутатов-миллионеров, которые получают компенсацию, большинство составляют члены фракции «Слуга народа».

В целом это 19 человек:

  • Александр Трухин (задекларированы 21,7 млн грн);
  • Артем Кунаев (9,9 млн грн);
  • Степан Чернявский (9,6 млн грн);
  • Павел Якименко (9,4 млн грн);
  • Александр Салийчук (8,6 млн грн);
  • Евгений Петруняк (7 млн ​​грн);
  • Алексей Ковалев (6,9 млн грн);
  • Федор Вениславский (6,8 млн грн);
  • Богдан Торохтий 6,4 млн грн);
  • Андрей Костин (4,8 млн грн);
  • Александр Аликсийчук (4,3 млн грн);
  • Геннадий Касай (4,1 млн грн);
  • Александр Горобец (2,9 млн грн);
  • Анна Личман (2,6 млн грн);
  • Артем Черноморов (2,5 млн грн);
  • Максим Зуев (2 млн грн);
  • Эдуард Прощук (1,9 млн грн);
  • Дмитрий Налетов (1,6 млн грн);
  • Елена Копанчук (1,2 млн грн).

В этот перечень не попали народные избранники, в собственности жен и мужей которых имеются значительные денежные активы, или которые обладают значительными суммами заемных средств.

Так, у еще одного «слуги» Максима Бужанского в декларации указаны 332 тыс. долл., одолженных третьим лицам. Кроме того, еще 218 тыс. долл. находятся в собственности жены.



Всего в апреле на аренду жилья депутатов были потрачены 1,2 млн грн, что составляет в среднем по 20 тыс. грн на депутата.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук получает компенсацию за аренду квартиры в Киеве, которую сдает его теща. Впоследствии он вернул сумму компенсации.

Источник: Ракурс


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