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Ракурс
В России мощный ураган срывал крыши с домов. Фото: muzeon.ru

В России мощный ураган срывал крыши с домов (ФОТО, ВИДЕО)

1 июн 2020, 16:04
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В России в Белгородской области сегодня, 1 июня, пронесся ураган необычайной силы. Сильный ветер сорвал крыши как минимум с трех домов в поселке Северный.

Ураган накрыл поселок около 14.00. Фрагменты крыш летали высоко в небе, сообщает «РИА Новости».

Стихию снимали местные жители и видеоролики урагана уже попали в соцсети.

На место чрезвычайного происшествия уже выехали спасатели.

В России мощный ураган срывал крыши с домов. Фото: РИА Новости

В России мощный ураган срывал крыши с домов. Фото: РИА Новости

В Белгороде также пронесся ураган, который на своем пути повалил несколько деревьев и перевернул фуру.



В России мощный ураган срывал крыши с домов. Фото: РИА Новости

Как ранее писал «Ракурс», в Бердянске 30 мая прошел смерч. В результате стихийного бедствия была повреждена инфраструктура города.


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