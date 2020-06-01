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В России мощный ураган срывал крыши с домов. Фото: muzeon.ru
В России мощный ураган срывал крыши с домов (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n139089-v-rossii-moschnyy-uragan-sryval-kryshi-s-domov-foto-video.htmlРакурс
В России в Белгородской области сегодня, 1 июня, пронесся ураган необычайной силы. Сильный ветер сорвал крыши как минимум с трех домов в поселке Северный.
Ураган накрыл поселок около 14.00. Фрагменты крыш летали высоко в небе, сообщает «РИА Новости».
Стихию снимали местные жители и видеоролики урагана уже попали в соцсети.
На место чрезвычайного происшествия уже выехали спасатели.
В Белгороде также пронесся ураган, который на своем пути повалил несколько деревьев и перевернул фуру.
Как ранее писал «Ракурс», в Бердянске 30 мая прошел смерч. В результате стихийного бедствия была повреждена инфраструктура города.