В России мощный ураган срывал крыши с домов. Фото: muzeon.ru

https://racurs.ua/n139089-v-rossii-moschnyy-uragan-sryval-kryshi-s-domov-foto-video.html

Ракурс

В России в Белгородской области сегодня, 1 июня, пронесся ураган необычайной силы. Сильный ветер сорвал крыши как минимум с трех домов в поселке Северный.

Ураган накрыл поселок около 14.00. Фрагменты крыш летали высоко в небе, сообщает «РИА Новости».

Стихию снимали местные жители и видеоролики урагана уже попали в соцсети.

На место чрезвычайного происшествия уже выехали спасатели.

В Белгороде также пронесся ураган, который на своем пути повалил несколько деревьев и перевернул фуру.

Как ранее писал «Ракурс», в Бердянске 30 мая прошел смерч. В результате стихийного бедствия была повреждена инфраструктура города.