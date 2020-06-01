Холодницкий заявил об угрозе утечки информации и нарушении тайны следствия офисом Венедиктовой

https://racurs.ua/n139094-holodnickiy-zayavil-ob-ugroze-utechki-informacii-i-narushenii-tayny-sledstviya-ofisom-venediktovoy.html

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Назар Холодницкий, глава САП, поставил под сомнение соблюдение тайны следствия в ходе передачи дел на ознакомление главе Офиса генпрокурора Ирине Венедиктовой. По мнению руководителя Антикоррупционной прокуратуры, уголовные производства «изучаются не только генпрокурором».

Последний запрос, который пришел — это «дайте нам дело Гладковского, дайте нам еще какое-то дело». То есть берутся выборочные дела, их логики я до конца не понимаю, такое впечатление, что хотят или что-то поймать, или что-то узнать по этим делам. Или, знаете, сначала сказали, что все плохо, а теперь надо найти, а что же там плохого. Вот какие-то такие игры, детские откровенно, — рассказал Холодницкий в интервью УП.

Он заверил в своих намерениях работать конструктивно.

Я и мои сотрудники… не уверены, что если дать материалы дела генпрокурору, то это дело не пойдет «гулять» по всей генпрокуратуре. Пойдет по рукам различных советников, помощников, в том числе и на общественных началах; советники почитают, потом какие-то помощники будут это дело читать, — заявил глава САП.

Он уверен, что в некоторых запросах, поступающих из офиса Венедиктовой, «четко видно, что это явно не генпрокурор готовил».

Есть угроза утечки. У нас есть опасения, что эти дела не только генпрокурор будет читать… Доступ к делу имеет исключительный круг лиц: детективы, следователи, прокуроры, которые являются процессуальными руководителями или глава прокуратуры, ну, или лично генпрокурор… Я полагаю, что предоставляя материалы отдельных производств на изучение непосредственно генпрокурору, эти материалы изучаются не только ею. Это мои догадки, — резюмировал Холодницкий.

Напомним, ранее Венедиктова посоветовала прокурорам САП поискать в судах приговоры по громким коррупционным делам. В ответ на это Антикоррупционная прокуратура обвинила Венедиктову в непрофессионализме и намекнула на то, что Офис генпрокурора пытается давить на САП.