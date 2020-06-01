Погода в Україні. Фото: supersnimki.ru

https://racurs.ua/ua/n139096-pogoda-v-ukrayini-na-2-chervnya-na-zahodi-bude-proholodno-ta-doschytyme-karta.html

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Погода в Україні 2 червня буде зовсім не літньою. На заході, півночі і сході протягом доби очікуються дощі, місцями сильні. Лише у центрі і на півдні прогнозується суха і відносно тепла погода.

Денна температура у західних областях не перевищить 14° тепла. На сході і півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до 20° тепла. Вночі температура коливатиметься від 4° тепла на заході до 11° тепла на сході, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 2 червня не порадує теплом, протягом доби буде йти дощ. Вночі температура повітря не підніметься вище 6−8° тепла, вдень повітря прогріється лише до 13−15° тепла. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові протягом доби буде прохолодною і дощовою. Вночі температура повітря становитиме 4−6° тепла, вдень повітря прогріється до 11−13° тепла. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі протягом доби опадів не очікується. Нічна температура становитиме 8−10° тепла, а вдень температура повітря підніметься до 17−19° тепла. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

У Дніпрі доба пройде без істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме 7−9° тепла, вдень — 17−19° тепла. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

У Харкові ніч пройде без істотних опадів, вдень очікується дощ. Нічна температура 9−11° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 18−20° тепла. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

На Закарпатті ніч пройде без опадів, вдень можливий дощ. Вночі температура повітря становитиме 6−8° тепла, вдень повітря прогріється до 13−15° тепла. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітна обстановка у Києві 2 червня буде спокійною. Протягом доби можуть спостерігатися незначні збурення.