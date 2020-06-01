Туреччина озвучила дату відкриття кордонів для туристів із України. Фото: islam.in.ua

https://racurs.ua/ua/n139097-turechchyna-ozvuchyla-datu-vidkryttya-kordoniv-dlya-turystiv-iz-ukrayiny.html

Ракурс

Туристичний сезон 2020 року в Туреччині, не дивлячись на епідемію коронавірусу, все ж відкриється. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що турецька сторона готова з 1 липня відновити регулярне авіасполучення з Україною і приймати українських туристів.

Про це турецький міністр сказав під час сьогоднішньої телефонної розмови зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Як відомо, туристичний бізнес у Туреччині є одним із профільних напрямків економіки країни, тому турецька влада зацікавлена у відкритті кордонів для іноземних туристів.

Чавушоглу пообіцяв, що турецька сторона створить усі умови для забезпечення безпеки українців під час відпочинку цього літа.

Як раніше писав «Ракурс», міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой заявляв, що Туреччина планує із середини червня пускати туристів із певних країн. Першими в Туреччині чекають туристів із Китаю, Південної Кореї та інших азіатських країн.