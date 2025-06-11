Каліфорнія показує середній палець програмі Трампа для Америки: що показали протести

Старший суддя Федерального суду в Каліфорнії Чарльз Брейер відклав прийняття рішення щодо екстреного позову штату Каліфорнія до федеральних властей до 13.30 четверга.

Відповідачі запросили відстрочку, щоб підготувати свої заперечення щодо тимчасових забезпечувальних заходів, і Брейер надав федеральній владі цей час.

Також суддя надав штату Каліфорнія час до 9 ранку четверга, щоб направити до суду «заперечення на заперечення».

У четвер о 13:30 суд проведе відкрите засідання, на якому розгляне позиції сторін.

Рішення судді Брейера стало відповіддю на поданий вчора губернатором Каліфорнії Ґевіном Ньюсом позов проти президента Трампа, Міністерства оборони та шефа Пентагону Піта Гегсета з вимогою визнати дії відповідачів незаконними та заборонити їх.

Декілька годин тому Ньюсом подав ще й екстрений позов з вимогою заблокувати рішення Трампа щодо введення підрозділів морпіхів і нацгвардійців в Лос-Анджелес:

Я щойно подав екстрене клопотання до суду, щоб негайно заблокувати триваючу і непотрібну мілітаризацію Лос-Анджелеса. Федеральний уряд направляє військових проти американських громадян. Це безпрецедентно і загрожує самій суті нашої демократії. Дональд Трамп поводиться як тиран, а не як президент. Звертаючи збройні сили проти американських громадян, він загрожує самій суті нашої демократії. Я прошу суд негайно заблокувати ці незаконні дії.

У своєму указі Дональд Трамп послався на Розділ 10 Кодексу США, який визначає роль армії. Стаття 12406 розділу дозволяє президенту залучати нацгвардійців до федеральної служби у разі вторгнення, «заколоту або загрози заколоту», або якщо президент не може «здійснювати виконання законів США за допомогою регулярних сил».

Норма, ухвалена у США 1878 року, загалом забороняє участь військових у цивільному правоохоронному процесі. Стаття 12406 додає винятки: військові не можуть затримувати людей, але можуть охороняти працівників Імміграційної та митної служби.

У позові Каліфорнії йдеться, що розміщення військ у штаті без згоди губернатора порушує федеральне законодавство та 10-ту поправку до Конституції США, яка захищає права штатів.

Там додали, що Трамп не консультувався з губернатором Гевіном Ньюсомом щодо свого рішення, а це порушує вимогу статті 12406. Позов вимагає від суду визнати указ Дональда Трампа незаконним і видати заборону на його виконання.

Згідно з повідомленням агентства The Associated Press, за даними Пентагону, вартість «операції» Трампа в Лос-Анджелесі вже обійшлася американським платникам податків у 134 млн дол.

Протести перекинулися у Нью-Йорк

Продовжуються протести проти міграційної політики адміністрації Трампа і в Нью-Йорку.

Головна точка напруги — фойє Trump Tower на Мангеттені. Група активістів зайняла приміщення будівлі, вимагаючи скасувати нещодавнє розпорядження Білого дому про «масові внутрішні депортації».

Поліція оголосила це несанкціонованим зібранням, але наразі обмежується кордоном і окремими затриманнями.

Втім, напередодні було затримано біля 50 протестувальників під час «сидячого страйку» у фойє Trump Tower.

Другі за чисельністю мітинги тривають біля офісу ICE і біля Union Square, де збираються правозахисні групи та волонтери юридичної допомоги.

За оцінкою Департаменту поліції Нью-Йорка, у останньому марші проти нової політики Трампа взяли участь близько 6 000 людей — це найбільший імміграційний протест у місті з 2022 року.

«Наступна фаза» внутрішніх рейдів імміграційної поліції ICE (анонсована міністром нацбезпеки): арешти «до 1 500 нелегалів на тиждень» у мегаполісах.

Мерія вже підтвердила, що не буде співпрацювати з ICE щодо затримань, окрім випадків тяжких злочинів, Департамент нью-йоркської поліції готовий діяти лише для підтримання порядку, а не для імміграційних арештів.

Трамп використовує армію проти Лос-Анджелеса, тепер хоче зробити те саме з Нью-Йорком — федералізувавши Нацгвардію, — йдеться в заяві організації Families Belong Together.

Коаліція з 40 місцевих НКО планує «тиху нічну ходу» до штаб-квартири Fox News 12 червня, щоби «зруйнувати пропаганду про „небезпечних мігрантів“.

Протести у Нью-Йорку набули форми затяжного громадянського спротиву: від маршів і сидячих страйків до судових позовів та політичного тиску на мерію й владу штату.

Ключовий запобіжник ескалації — позиція місцевої влади та небажання Департаменту поліції виконувати роль імміграційної поліції.

Але якщо Білий дім спробує залучити федеральні сили або Нацгвардію не тільки в Лос-Анджелес, а й в Нью-Йорк, конфлікт може перейти на новий рівень.

Позиція Трампа