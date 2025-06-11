Калифорния показывает средний палец программе Трампа для Америки: что показали протесты

https://racurs.ua/n206979-kaliforniya-pokazyvaet-sredniy-palec-programme-trampa-dlya-ameriki-chto-pokazali-protesty.html

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Старший суддя Федерального суду в Каліфорнії Чарльз Брейер відклав прийняття рішення щодо екстреного позову штату Каліфорнія до федеральних властей до 13.30 четверга.

Відповідачі запросили відстрочку, щоб підготувати свої заперечення щодо тимчасових забезпечувальних заходів, і Брейер надав федеральній владі цей час.

Також суддя надав штату Каліфорнія час до 9 ранку четверга, щоб направити до суду «заперечення на заперечення».

У четвер о 13:30 суд проведе відкрите засідання, на якому розгляне позиції сторін.

Рішення судді Брейера стало відповіддю на поданий вчора губернатором Каліфорнії Ґевіном Ньюсом позов проти президента Трампа, Міністерства оборони та шефа Пентагону Піта Гегсета з вимогою визнати дії відповідачів незаконними та заборонити їх.

Декілька годин тому Ньюсом подав ще й екстрений позов з вимогою заблокувати рішення Трампа щодо введення підрозділів морпіхів і нацгвардійців в Лос-Анджелес:

Я щойно подав екстрене клопотання до суду, щоб негайно заблокувати триваючу і непотрібну мілітаризацію Лос-Анджелеса. Федеральний уряд направляє військових проти американських громадян. Це безпрецедентно і загрожує самій суті нашої демократії. Дональд Трамп поводиться як тиран, а не як президент. Звертаючи збройні сили проти американських громадян, він загрожує самій суті нашої демократії. Я прошу суд негайно заблокувати ці незаконні дії.

У своєму указі Дональд Трамп послався на Розділ 10 Кодексу США, який визначає роль армії. Стаття 12406 розділу дозволяє президенту залучати нацгвардійців до федеральної служби у разі вторгнення, «заколоту або загрози заколоту», або якщо президент не може «здійснювати виконання законів США за допомогою регулярних сил».

Норма, ухвалена у США 1878 року, загалом забороняє участь військових у цивільному правоохоронному процесі. Стаття 12406 додає винятки: військові не можуть затримувати людей, але можуть охороняти працівників Імміграційної та митної служби.

У позові Каліфорнії йдеться, що розміщення військ у штаті без згоди губернатора порушує федеральне законодавство та 10-ту поправку до Конституції США, яка захищає права штатів.

Там додали, що Трамп не консультувався з губернатором Гевіном Ньюсомом щодо свого рішення, а це порушує вимогу статті 12406. Позов вимагає від суду визнати указ Дональда Трампа незаконним і видати заборону на його виконання.

Згідно з повідомленням агентства The Associated Press, за даними Пентагону, вартість «операції» Трампа в Лос-Анджелесі вже обійшлася американським платникам податків у 134 млн дол.

Протести перекинулися у Нью-Йорк

Продовжуються протести проти міграційної політики адміністрації Трампа і в Нью-Йорку.

Головна точка напруги — фойє Trump Tower на Мангеттені. Група активістів зайняла приміщення будівлі, вимагаючи скасувати нещодавнє розпорядження Білого дому про «масові внутрішні депортації».

Поліція оголосила це несанкціонованим зібранням, але наразі обмежується кордоном і окремими затриманнями.

Втім, напередодні було затримано біля 50 протестувальників під час «сидячого страйку» у фойє Trump Tower.

Другі за чисельністю мітинги тривають біля офісу ICE і біля Union Square, де збираються правозахисні групи та волонтери юридичної допомоги.

За оцінкою Департаменту поліції Нью-Йорка, у останньому марші проти нової політики Трампа взяли участь близько 6 000 людей — це найбільший імміграційний протест у місті з 2022 року.

«Наступна фаза» внутрішніх рейдів імміграційної поліції ICE (анонсована міністром нацбезпеки): арешти «до 1 500 нелегалів на тиждень» у мегаполісах.

Мерія вже підтвердила, що не буде співпрацювати з ICE щодо затримань, окрім випадків тяжких злочинів, Департамент нью-йоркської поліції готовий діяти лише для підтримання порядку, а не для імміграційних арештів.

Трамп використовує армію проти Лос-Анджелеса, тепер хоче зробити те саме з Нью-Йорком — федералізувавши Нацгвардію, — йдеться в заяві організації Families Belong Together.

Коаліція з 40 місцевих НКО планує «тиху нічну ходу» до штаб-квартири Fox News 12 червня, щоби «зруйнувати пропаганду про „небезпечних мігрантів“.

Протести у Нью-Йорку набули форми затяжного громадянського спротиву: від маршів і сидячих страйків до судових позовів та політичного тиску на мерію й владу штату.

Ключовий запобіжник ескалації — позиція місцевої влади та небажання Департаменту поліції виконувати роль імміграційної поліції.

Але якщо Білий дім спробує залучити федеральні сили або Нацгвардію не тільки в Лос-Анджелес, а й в Нью-Йорк, конфлікт може перейти на новий рівень.

Позиція Трампа

Президент США Дональд Трамп нахвалює власне рішення ввести війська Нацгвардії в Лос-Анджелес для придушення протестів мігрантів.

Ми ухвалили чудове рішення, направивши Національну гвардію для придушення жорстоких, спровокованих заворушень у Каліфорнії. Якби ми цього не зробили, Лос-Анджелес був би повністю знищений. Вкрай некомпетентні „губернатор“ Ґевін Ньюсом (його Трамп традиційно називає „Newscum“ — ред.) і „мер“ Карен Басс мали б сказати: „Спасибі, президенте Трампе, ви такий чудовий. Ми — ніщо без вас, сер“. Замість цього вони вважають за краще брехати народу Каліфорнії і всієї Америки, стверджуючи, що наша допомога була не потрібна, а це нібито „мирні протести“. Досить одного погляду на фото і відео з насильством і руйнуваннями, щоб усе зрозуміти. Ми завжди будемо робити все необхідне, щоб наші громадяни були в безпеці, щоб ми могли разом знову зробити Америку великою!», — заявив Трамп.

Реакція

Каліфорнія показує середній палець програмі Трампа для Америки, написав журналіст Джим Ньютон у колонці для Politico.

На думку Ньютона, найбільше президента США і його союзників збиває з пантелику те, що за цим презирством стоять не губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом чи мер Лос-Анджелеса Карін Басс, а люди, які переважають за чисельністю і покладаються на свої глибоко вкорінені переконання.

Політичне керівництво штату просто відображає прагнення своїх виборців. Сам Трамп програв Байдену Каліфорнію із різницею у понад 5 млн голосів.

Ньютон зауважує, що Трамп обрав бійку в Каліфорнії, не просто щоб познущатися, а й щоб нав’язати боротьбу цінностей, підкоривши буремний штат.

Він санкціонував агресивні імміграційні рейди в Лос-Анджелесі. Ті райони, де проводилися рейди, були очікувано шоковані й налякані, а в багатьох випадках і розгнівані.

Жителі протестували, спочатку законно і мирно, а потім з наростаючою люттю.

Поліція Лос-Анджелеса жорстко розігнала натовп у п’ятницю ввечері. У суботу вранці ті ж самі вулиці, які були напружені напередодні ввечері, прокинулися і заспокоїлися.

Здавалося, життя повертається в нормальне русло.

Але Трамп не міг дозволити Лос-Анджелесу і Каліфорнії відновитися, бо дозволити Каліфорнії вистояти — означає ризикувати, дозволяючи її цінностям взяти гору.

Натомість Трамп обрушився з критикою на Ньюсома і Басс, а також перекинув у місто Національну гвардію.

Це дало протестувальникам ще один привід для гніву, у неділю спалахнула набагато численніша демонстрація, яка перейшла у ніч із розрізненими актами насильства.

Все ще незадоволений Трамп відправив морських піхотинців.

Отже, ці заворушення, спричинені федеральним урядом, тривають. Якщо мета — заспокоїти Лос-Анджелес, рішення буде простим: вивести федеральні сили і дозволити поліції Лос-Анджелеса та департаменту шерифа робити свою роботу. Але це не мета. Заворушення тривають, тому що це потібно Трампу. Він не просто бореться за депортації. Він бореться за свої цінності в державі, яка їх відкидає, — підсумовує журналіст.

Як реагують демократи

Репортер: Чи вважаєте ви, що рішення президента Трампа відправити війська до Лос-Анджелеса, всупереч запереченням державних і місцевих чиновників, злочином, що тягне за собою імпічмент?

Демократка, голова Чорного конгресового з’їзду Іветт Кларк: Я безумовно вважаю, що це так. Але ми перейдемо цей міст, коли дійдемо до нього.

Інші демократи були більш стриманими, коли йшлося про можливий імпічмент Трампа, пише Politico.

Зокрема депутат Адріано Еспайят, котрий, як і Кларк, представляє Нью-Йорк, а також є головою іспаномовного кокусу Конгресу, заявив, що йому «потрібно вивчити всі факти».

Демократ від Каліфорнії Джиммі Гомес зауважив лише, що під приводом хаосу може відбуватися «конституційна криза і спроба захоплення влади».

Демократка від Вашингтону Емілі Ренделл нагадала, що до Трампа двічі застосовували процедуру імпічменту, однак він виходив сухим з води.

Злочин, що тягне за собою імпічмент, і можливість фактично перетнути фінішну пряму, — це різні речі. Ми бачили, як Дональд Трамп був двічі підданий імпічменту і переобраний.

Лідер демократів у Палаті представників Піт Агілар наголосив, що наразі вони не займатимуться процедурою імпічменту президента.

Попередня спроба демократа з Мічигану Шрі Танедара запустити її зазнала жорсткої критики з боку Демпартії.